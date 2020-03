Approvata la carta ittica della Provincia della Spezia

La Spezia - Stamattina in terza commissione è stata approvata la modifica alla Carta Ittica della provincia della Spezia dopo che il provvedimento ha ottenuto il via libera dalla Vas. Il provvedimento, va a regolamentare le zone di ripopolamento e cattura, le zone di protezione e quelle a regolamentazione speciale, tra le altre cose, prevede una sostanziale modifica che riguarda il torrente Gottero nel comune di Sesta Godano, in particolare, una riclassificazione da acqua di categoria A ad acqua di categoria B. “Queste modifiche - spiega il consigliere regionale Giovanni De Paoli - consentiranno un diverso utilizzo di quel tratto di fiume come ad esempio la creazione di riserve turistiche che dovrebbero dare un grande apporto al rilancio del settore turistico ricettivo in un angolo particolarmente caratteristico della provincia spezzina".