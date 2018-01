Appello della Cei per l´ora di religone

La Spezia - La presidenza della Conferenza episcopale italiana ha inviato un messaggio a studenti e genitori delle scuole italiane in relazione alla scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento di Religione cattolica, che per l’inizio dei cicli scolastici viene fatta in queste settimane. I vescovi sottolineano, rivolgendosi ai giovani, che si tratta di “un’occasione formativa importante”, offerta per “arricchire la vostra esperienza di crescita e per conoscere le radici cristiane della nostra cultura e della nostra società”. Non per nulla, l’insegnamento di Religione è oggi una presenza significativa nella scuola, condivisa dalla stragrande maggioranza di famiglie e studenti. Ai genitori, il documento fa presente come la Religione risponda “in maniera adeguata ed apprezzata” ai grandi cambiamenti culturali e sociali che sono in atto ed agli interrogativi ed attese degli alunni di ogni età, essendo “la domanda religiosa esigenza insopprimibile della persona”. Anche Papa Francesco ha di recente ricordato che “questa è la missione alla quale è orientata la famiglia: creare le condizioni favorevoli per la crescita armonica e piena dei figli, affinché possano vivere una vita buona, degna di Dio e costruttiva per il mondo”. Gli insegnanti di Religione cattolica, in un contesto non semplice, si sforzano ogni giorno di lavorare con passione e generosità, sostenuti dal rigore degli studi compiuti e dalla stima dei colleghi e delle famiglie.