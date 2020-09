Appello dell'Avis spezzina: "Carenza di sangue, venite a donare"

La Spezia - "Calano le scorte di sangue. Invitiamo tutti i donatori idonei alla donazione a prenotare la propria donazione di sangue e plasma". Si apre così il comunicato diffuso stamani dall'Avis provinciale della Spezia. Un appello per far fronte alle esigenze della sanità locale nel segno dell'altruismo e della solidarietà. Chi può, quindi, è chiamato a rispondere all'appello. Anche perché ora che sono riprese numerose attività chirurgiche e ospedaliere, dopo il rallentamento del lockdown, il bisogno di sangue s'è fatto di nuovo particolarmente forte.



Tutti i centri di raccolta della provincia proseguono regolarmente nelle proprie attività secondo la seguente organizzazione : Centro di Raccolta dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 11.00; Centro Trasfusionale del S. Andrea della Spezia dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 11.00; Unità di Raccolta AVIS Comunale La Spezia al Favaro il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 10.30 e ogni prima domenica del mese dalle 8.00 alle 11.00.



Ricordiamo che per accedere al punto di prelievo è necessario prenotare: per le donazioni al S. Bartolomeo contattando il numero 366 6290940 AVIS Comunale Sarzana; per le donazioni al S. Andrea o il Centro AVIS del Favaro contattando la segreteria dell’AVIS Comunale La Spezia al numero 0187/511089 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.