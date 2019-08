Appartamenti, posti auto e la pista di collaudo dei carri armati all'asta

La Spezia - Una vecchia casa cantoniera, una pista di collaudo per carri armati, due ricoveri antiaerei, sette appartamenti, 23 piazzole auto, quattro parcheggi coperti e un'ottantina di metri quadri a uso ufficio. Questa la lista che l'Agenzia del Demanio ha pubblicato sul suo sito (clicca qui) mettendo all'asta una ricca serie di beni in provincia della Spezia.



Dopo dieci anni di tentativi andati a vuoto resta tra i beni all'incanto la ex casa cantoniera militare che si trova nei pressi del Forte del Pezzino, lungo l'omonima via. Le condizioni dell'edificio, che si sviluppa su due piani per 204 metri quadrati, sono pessime e la somma minima richiesta è di 90mila euro.

Con un'offerta minima di 42.781 euro si possono invece mettere le mani sopra i 920 metri quadri dell'appezzamento che si trova lungo Via Valdilocchi e sul quale sorge la pista di collaudo dei carri armati di Leonardo. Ma sul terreno vige un contratto di affitto sino al 30 settembre 2023.



L'Agenzia del Demanio nel documento pubblicato a fine luglio ha inserito anche il ricovero antiaereo di Cadimare e quello di Rebocco, in Via Vivera. In entrambi i casi la cifra richiesta è di 3.500 euro e le dimensioni sono molto simili (231 e 238 metri quadrati). Sono 326, invece, i metri quadri della galleria antiaerea lungo Via Genova, in vendita per 2.000 euro.

La lista della potenziale spesa prosegue con sette appartamenti inseriti nel complesso residenziale La Meridiana, in Via Buonviaggio. Si parte da una superficie di 167 metri quadrati e si arriva a 277, mentre le richieste partono da 237.760 euro e arrivano sino a 294.300.

Sono collocati nello stesso complesso residenziale i 23 posti auto di dimensioni comprese tra i 12 e i 27 metri quadrati (per un costo che va dai 7.620 ai 17.200 euro) e le autorimesse coperte comprese tra i 24 e i 36 metri quadrati e i 24.900 e i 37.350 euro di costo.

Si trovano in Viale San Bartolomeo 228, invece, gli 83 metri quadrati a uso ufficio, posti all'asta a un prezzo minimo di 71.000 euro.



Le offerte per partecipare all'incanto dovranno pervenire entro le 16 di martedì 17 settembre e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior prezzo, con rilanci minimi pari al 10 per cento della valutazione iniziale.