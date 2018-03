Appartamenti alla Foce, asta milionaria a Torino

Un fallimento, quattro lotti. Tempo fino al 12 aprile per farsi avanti.

La Spezia - Un milione e mezzo di immobili alla Foce, in Via Genova, è pronto ad andare all'asta. Un'asta giudiziaria, figlia del fallimento della M.C. srl, pratica di cui si è occupato il Tribunale di Torino. I lotti, inseriti nel complesso residenziale 'Ville del Levante' - vista mozzafiato sul Golfo -, sono quattro e fanno parte di due fabbricati non ultimati. Andranno all'asta il prossimo 13 aprile nello studio torinese del curatore fallimentare, avvocato Domenico Monteleone.



Il lotto di maggior valore - base d'asta 447mila euro - si sviluppa tra piano interrato e pianterreno, per un totale di dieci locali. Segue un lotto composto da alloggio al primo piano, mansardato e con giardino di proprietà: si parte da 410mila euro. Base da 385mila euro per il terzo lotto, sei locali tra interrato e piano terra. Chiude un lotto con base di partenza 260mila euro: cantine e autorimessa all'interrato, appartamento al pianterreno. Non ci sono attestati di certificazione energetica né della conformità degli impianti, e chi eventualmente prenderà i beni della demolizione o della messa a norma di un muro fuori regola.



Per provare ad accaparrarsi uno o più dei quattro lotti è necessario recapitare un'offerta in busta chiusa allo studio del curatore fallimentare entro le ore 12.00 del 12 aprile, giorno antecedente l'apertura delle buste.