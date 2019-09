App, nuovi parcometri e pass: le ultime da Atc Mp

La Spezia - Una società sempre più moderna, al servizio dei cittadini e delle nuove fasce di utenza che derivano dalla valorizzazione della vocazione turistica del territorio.

Sono queste le finalità dei vertici di Atc Mobilità e parcheggi e Atc Esercizio, le due società partecipate che si occupano della gestione della sosta e del trasporto pubblico locale.

In particolare Atc Mobilità e parcheggi sta procedendo in questi giorni a innovare i suoi servizi, ampliandoli e diventando un'azienda sempre più tecnologica e rispondente alle esigenze dell'utenza. Prosegue il processo di modernizzazione con l’implementazione di servizi già attivi e l’incremento di possibilità per il pagamento della sosta agevolando i cittadini e rendendo il servizio sempre più semplice e fruibile da tutti: cittadini e turisti.



Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e Stefano Sciurpa, presidente e direttore generale della società di Via Saffi, affiancati da Gianfranco Bianchi e Francesco Masinelli, presidente e amministratore delegato di Atc Esercizio hanno presentato tutte le ultime novità che le società hanno studiato, in collaborazione con il Comune e con l'assessore alla Mobilità Kristopher Casati: due nuove app, il passaggio per i permessi alla sosta (pass) dal sistema Rfid (Radio frequency identification) al Qr code e, infine, una importante novità studiata e realizzata in collaborazione con Atc Esercizio per l’erogazione di titoli di viaggio e abbonamenti dai parcometri.



“Una nuova stagione per le partecipate, società che collaborano con il Comune e fra loro, questa è la vera novità - ha dichiarato il sindaco -. Siamo tutti a servizio dei cittadini, e un sistema complessivamente migliore per la sosta, i parcheggi e il trasporto pubblico, più semplice e fruibile, è doveroso anche per la vocazione turistica della città ormai consolidata. Usufruire dei parcheggi con metodi più efficienti e moderni, nuove app e sistema Qr code, pagare il biglietto dell’autobus anche dai parcometri, sono tutti elementi che vogliono cambiare in meglio il servizio che deve essere alla stregua delle analoghe città europee”.



Due nuove app per il pagamento della sosta

Sono state introdotte e lanciate due nuove app per il pagamento della sosta, già attive dal mese di agosto, MyCicero e DropTicket, che affiancano le due già presenti (Easypark e Telepasspay). A queste due a breve si aggiungerà PayByPhone, del gruppo Volskwagen.

Anche in questo caso si va nella direzione della digitalizzazione soprattutto per quel che concerne i pagamenti.

"I pagamenti digitali - ha spiegato Sciurpa - riducono i movimenti di contante, facilitano i pagamenti rendendo i cittadini meno “schiavi” delle monetine e inoltre possono essere fatti comodamente dal proprio smartphone e senza perdere tempo alla ricerca del parcometro più vicino. Inoltre, da remoto, attraverso il telefonino e la app utilizzata è possibile aumentare il periodo di sosta nel caso in cui, lontani dall’automobile, il ticket sia in scadenza".

Questa novità nasce anche da un attento monitoraggio delle transazione che hanno evidenziato come nel giro di pochi anni pagamenti tramite app siano aumentati in maniera decisa, arrivando a rappresentare il 10 per cento del totale. Si è passati dai 73.598 euro incassati effettuati tramite app nel 2014 ai 292.796 del 2018. Ad agosto 2019 il fatturato tramite app è stato di 236.4457.



I parcheggi alla Spezia

Parcheggi a pagamento senza limite di tempo: 7.500

Parcheggi a pagamento con limite di tempo (a rotazione): 682

Parcheggi riservati residenti: 2.064

Parcheggi moto: 3.410

Parcheggi invalidi 604

Carico scarico Merci 376



Passaggio per i permessi alla sosta (pass) dal sistema Rfid (Radio Frequency Identification) al Qr code

I pass della sosta saranno sostituiti e si passerà dal vecchio Rfid al nuovo Qr code. I pass attualmente sono dotati di una codice a barre, a partire dall’11 settembre a chi rinnova un permesso e ne accende uno nuovo sarà consegnato il nuovo supporto dotato di Qr code. Una tecnologia più moderna che permetterà l’accesso a servizi migliori soprattutto online; ad esempio permetterà il rinnovo pass da casa tramite il computer, di richiedere autorizzazioni (pass residenti, autorizzazioni ztl, abbonamenti speciali...) e fare modifiche, direttamente da casa senza recarsi negli uffici. Un primo deciso passo verso un’offerta di servizi sempre più articolata.

Tutti i possessori di pass con tecnologia RfidFID riceveranno quello nuovo nella consueta lettera di fine anno in cui vengono ricordate le modalità di rinnova dei pass per residenti. L’attivazione del Qr code invalida automaticamente il vecchio Rfid.



Acquisto ticket bus tramite parcometro

La collaborazione tra Atc Esercizio e Atc Mobilità e parcheggi ha fatto sì che, in 24 parcometri presenti alla Spezia (marca Parkeon - modello Strada), sarà possibile acquistare, oltre ai titoli di sosta, i titoli di viaggio e, a breve, effettuare il rinnovo degli abbonamenti e il pagamento delle sanzioni.

L’acquisto sarà possibile per i principali codici di utilizzo, vale a dire dallo 00 allo 05, con la possibilità di pagare sia con i contanti che con le carte di credito. Al più presto verrà anche introdotta la possibilità di scegliere direttamente la destinazione desiderata (ad esempio Porto Venere o Lerici) lasciando al parcometro il “compito” di stampare il biglietto con il codice corretto: un valido aiuto per tutti, ma, in particolare, per i turisti.

“Questa nuova tipologia di biglietto avrà delle caratteristiche peculiari – ha commentato il presidente Bianchi - legate al fatto di essere emessi dai parcometri della sosta. Saranno, infatti, in carta leggera, come i già conosciuti titoli di sosta: per questo motivo non saranno obliterabili e, pertanto, avranno la durata di un’ora e un quarto dal momento della stampa.

Inoltre, trovandosi distribuiti nelle principali vie della Spezia, in particolare del centro storico (vedi mappa in fondo all'articolo), saranno particolarmente utili nel caso in cui le rivendite siano chiuse (soprattutto alle domeniche e nei festivi) e per i turisti che visitano la città. Un segno di attenzione in più per tutto coloro che scelgono di spostarsi con i nostri mezzi”.

Atc Esercizio, quindi, si arricchisce di un’altra alternativa per l’acquisto dei suoi biglietti e lancia un chiaro messaggio contro l’evasione, ricordando tutte le modalità a disposizione per viaggiare in regola: le Biglietterie di Atc alla Spezia (una sita in Piazza Chiodo e l’altra, di prossima apertura, presso la sede di Atc in Via Leopardi), la Biglietteria di Piazza Terzi a Sarzana, le 375 rivendite diffuse nel territorio provinciale (190 nel Comune della Spezia), le 7 emettitrici (Piazza Chiodo, Stazione FS, Lerici, Portovenere, Framura, Brugnato e Sarzana), l’app Atc La Spezia Mobile ed il sito aziendale www.atcesercizio.it, l’app Dropticket e gli Sms.