La Spezia - L'attività dell'associazione Apiliguria Sezione La Spezia continua e ha organizzato un corso base per aspiranti apicoltori, a Sarzana.

Il corso è strutturato in 6 lezioni teoriche, i martedì sera (dalle 21 alle 23) a partire dal 28 gennaio, 6 lezioni pratiche in apiario in data da definire, si svolgerà c/o sede arci via Ippolito Landinelli 88, 19038 Sarzana.