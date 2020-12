Apertura virtuale del Palazzo del Governo per lo scambio degli auguri natalizzi

La Spezia - In vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, la prefettura aprirà virtualmente le porte del Palazzo del Governo per un momento di condivisione con la cittadinanza.

Per festeggiare insieme è stato organizzato con il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” della Spezia un concerto, durante il quale alcuni giovani studenti interpreteranno brani del loro repertorio guidati dal maestro Marco Podestà.

Sarà anche l’occasione per una visita itinerante all’interno della Prefettura con la guida di Marinella Curre, presidente del Fai, per scoprire i luoghi più interessanti del palazzo.

L’evento sarà trasmesso da Tele Liguria Sud il 23 dicembre prossimo, alle 18.

“ Anche nelle occasioni più care è necessario mantenere quel distanziamento che è indispensabile per scongiurare il pericolo di contagio. Oggi più che mai è necessario stare lontani per stare vicini ”, ha dichiarato il prefetto, Maria Luisa Inversini.