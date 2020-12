Apertura straordinaria degli uffici dell'Opi il 4 gennaio

La Spezia - "In data 4 gennaio 2021 i nostri uffici effettueranno una apertura al pubblico anche se non prevista da calendario, e lo saranno come sempre in sicurezza, secondo le modalità in uso per la prevenzione della diffusione da Covid (igienizzazione, distanziamento, schermi barriera) dalle ore 10 alle 12; questo in considerazione del fatto che la giornata non sarà, come da DPCM, considerata sul territorio nazionale con i criteri della zona rossa". E' quanto si legge in una nota dell'Opi che prosegue:"Ricordiamo che via posta elettronica siamo sempre raggiungibili anche durante questo periodo e, come ogni fine anno, avvertiamo ancora una volta gli infermieri che hanno cessato l'attività nel corso dell'anno 2020 che, se non intendono restare iscritti all'Ordine professionale, devono necessariamente presentare il prima possibile la domanda di cancellazione (il format è sul nostro sito www.opilaspezia.it)".



Questa indicazione è stabilita da norme dello Stato, sull'ingresso e l'uscita dagli Ordini professionali, incluso il nostro, e da noi ricordata da anni sullo stesso spazio web indicato.