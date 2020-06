Aperto il nuovo bypass della Ripa

La Spezia - Con qualche minuto di anticipo rispetto all'ora prevista, oggi è stata riaperta la circolazione in entrambi i sensi, senza semaforo, lungo la Strada Provinciale 31 nella zona della Ripa grazie al nuovo bypass.

Alla presenza del Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, del consigliere regionale Andrea Costa e del vicepresidente della Provincia Francesco Pozanelli, i tecnici hanno rimosso le ultime ostruzioni dando il via al traffico stradale. Nel tratto sarà installato un nuovo semaforo provvisorio (lato Bottagna) da lunedì a mercoledì per consentire l'allestimento in sicurezza del nuovo cantiere.