Aperte le preiscrizioni per la partecipazione ai soggiorni residenziali per disabili

La Spezia - L’assessorato alle politiche sociali del Comune della Spezia informa che come ogni anno e con le stesse modalità sono stati organizzati i soggiorni estivi per disabili in età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Al fine di poter organizzare nel miglior modo possibile il servizio, è prevista una preiscrizione da ritenersi vincolante per la successiva selezione alla partecipazione ai soggiorni residenziali anno 2019. I posti disponibili al mare sono 14 e in montagna sono 16 e saranno assegnati in base alla data e all'ora di consegna della domanda.



La proposta per il mare è la seguente:

Villaggio "Il Veliero" a Follonica dal 8 al 17 luglio 2019 (10 giorni, 9 notti) il costo del soggiorno e di euro 1100 comprensivo di pensione completa, pranzo del primo giorno, servizio spiaggia, assicurazione e trasporto e tutte le attività ricreative presenti nel campeggio (come piscina, animazione giornaliera, parco e area relax, campi sportivi) Entro il 28/6/19 acconto di euro 600 saldo entro 5/07/19 saldo di euro 500.



Proposta per la montagna è la seguente:

Hotel Canada di Pinzolo (Tn) dal 24 Agosto al 3 Settembre 2019 (11 giorni, 10 notti). Il costo del soggiorno è di euro 790 comprensivo di pensione completa, assicurazione, trasporto e noleggio del pulmino per il trasporto e l'utilizzo in loco e gita di una giornata in battello sul Lago di Garda. Entro il 24/07/19 acconto di euro 400 saldo di euro 390 entro 16/08/19. La domanda di preiscrizione può essere ritirata presso lo sportello Punto Servizi della Disabilità di Via Gramsci, 211 (1 piano) c/o Centro AS.SO alla Spezia. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 a partire da lunedì 10 giugno 2019. Le domande di preiscrizione dovranno pervenire: entro le 12 del 17 giugno 2019 sempre allo sportello del Punto Servizi della Disabilità oppure inviate via e-mail al seguente indirizzo : puntoservizi.laspezia@gmail.com

Per maggiori informazioni contattare il Punto Servizi della Disabilità al numero telefonico 0187/702556. I bonifici dovranno essere intestati a: Cooperativa Sociale Cils Onlus Carispezia Credit Agricole sede della Spezia Ag. M Corso Cavour, 335 La Spezia IBAN IT38L0603010757000035300764. Causale: caparra/ saldo mare o montagna e nome, cognome della persona che partecipa al soggiorno.