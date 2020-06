La Spezia - Prosegue la stagione formativa dedicata alla sicurezza sul lavoro firmata Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Mercoledì 1 luglio avrà luogo l’aggiornamento del corso Antincendio medio rischio. Il corso, della durata di cinque ore, si svolgerà nella sede di Seprin, in località Lagoscuro, a Vezzano Ligure, dalle 14 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura Ghini (mail: ghini@confcommerciolaspezia.it tel.: 0187 5985133).