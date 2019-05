La Spezia - Sono aperte le iscrizioni per il corso pratico base di smartphone Android che si terrà alla Mediateca Regionale “S. Fregoso” (via Firenze, 37), rivolto agli utenti alle prime armi che vogliano prendere dimestichezza con l’uso dei cellulari e scoprirne le varie funzioni, fino ad installare nuove app. Il corso è strutturato in cinque lezioni a cadenza settimanale della durata di un’ora e mezza ciascuna, al costo di 35 euro. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni: Mediateca Regionale Ligure presso l'ex cinema Odeon in via Firenze 37 – tel. 0187/745630 e-mail :mediateca@comune.sp.it.