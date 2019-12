La Spezia - L'associazione Happydu Onlus organizza un aperitivo solidale per sostenere l'istruzione di oltre 800 bambini in Namibia.

L'appuntamento è tra le 18 e le 19.30 di venerdì 20 dicembre presso l'Hosteria numero 20 di Via Gioberti 23.

Il costo dell'aperitivo è di 10 euro ed è obbligatoria la prenotazione entro il 15 dicembre all'indirizzo sabrina.canese@gmail.com.

Sarà possibile comprare dolci per le feste, in parte offerti da Baldassini.