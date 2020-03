Antoniana e Fontevivo: modifiche viabilistiche fino al 7 marzo

La Spezia - Il Servizio Mobilità del Comune della Spezia informa che per consentire la posa di tombini in via Fontevivo e in via Antoniana, fino a sabato 7 marzo la disciplina viabilistica sarà così modificata:



- Divieto di transito in via Antoniana nel tratto compreso tra la corsia di ingresso alla rotatoria di via E. Cozzani e via Valdellora, e nella corsia lato monte di ingresso alla rotatoria con via E. Cozzani

- Senso unico in via Antoniana sulla corsia direzione mare in prossimità dell’ingresso al distributore ‘Enercoop’ e in via Fontevivo nel tratto compreso tra via S. Pertini e il numero civico 52

- Strettoia asimmetrica a destra in via Antoniana in prossimità del distributore ‘Enercoop’ e della corsia di ingresso alla rotatoria di via E.Cozzani.