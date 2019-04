Antipasto di "Maggio nei Parchi" a Lerici e Calice

Il 27 e 28 maggio passeggiate con il Parco fra Resistenza e apicoltura.

La Spezia - In attesa del programma del “Maggio nei Parchi” che sarà presentato nei prossimi giorni dalla Regione Liguria, l'ente di Montemarcello Magra Vara e il CEA gestito dalla cooperativa Hydra hanno promosso due appuntamenti per il prossimo fine settimana.

Sabato 27 si terrà infatti “Una pagina di storia della Resistenza nel Parco” con il percorso naturalistico-storico sulle colline di Lerici. Grazie infatti alla collaborazione con l'Anpi locale e Mario Peoni, sarà possibile rivivere gli eventi legati alla Resistenza e in particolare alla villa del Fodo, utilizzata dai partigiani come antica tipografia clandestina. La passeggiata offrirà anche l'opportunità di ammirare un piccolo bosco di lecci secolari e la sorgente di Redarca.

“Questo appuntamento – sottolinea il presidente del Parco Tedeschi – rimette all'ordine del giorno valori fondamentali come quello della Resistenza. In un momento nel quale i giovani si stanno mobilitando per l'ambiente è importante che abbiamo anche la possibilità di conoscere la storia di questi luoghi”.



Domenica 28 invece l'attenzione si sposterà sulla camminata “Per fare il frutto ci vuole l'ape!” con ritrovo a Calice al Cornoviglio alla presenza dell'esperto Antonio Felicioli dell'Università di Pisa. Il percorso partirà dal Castello di Calice fino a Santa Maria per visitare l'azienda Ribaditi, una delle venti presenti sul territorio e che compongono la “Strada del miele”. Il calicese è infatti una zona di antica tradizione di apicoltori e il professor Felicioli spiegherà l'importanza della presenza delle api per agricoltura e biodiversità. La giornata prevede anche una degustazione presso le aziende locali. “Si tratta – conclude Tedeschi – di un preludio del Maggio dei Parchi che sarà molto significativo e che unirà natura, storia, cultura e gastronomia che celebreremo anche con la passeggiata “Da Bocaccio a Biscotto”, con due istituzionali locali, e ci condurrà poi ad inizio giugno con la Farfalla dorata”. Gli eventi, curati da Renata Angelinelli e Anna Rossi, si possono prenotare ai numeri 0187691071 o 3271273871.