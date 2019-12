Antincendio navale, ultimo corso del 2019 per i vigili del fuoco

La Spezia - Si sono svolte presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia le ultime due edizioni, per l'anno 2019, del corso di "Antincendio Navale". Il personale Vigili del Fuoco proveniente da tutti i comandi della Toscana vi ha partecipato dal 18 al 22 novembre e dal 9 al 13 dicembre. Durante lo svolgimento del corso, i partecipanti hanno appreso, tra l'altro, tecniche innovative di spegnimento di incendi in ambienti confinati invasi dal fumo e con altissime temperature raggiunte; condizioni che si possono verificare non solo a bordo di una imbarcazione ma anche nei normali ambienti urbani, siano essi adibiti alla civile abitazione come pure impianti industriali.



L'impiego del simulacro navale allocato presso la sede centrale dei Vigili del Fuoco, in via Antoniana, uno dei tre presenti in Italia, permette la simulazione delle varie situazioni di incendio in ambiente confinato; i conduttori del simulatore, personale Vigile del Fuoco appositamente formato, riescono a riproporre i più critici scenari di intervento, onde permettere la conoscenza e l'addestramento delle tecniche da adottare. Soddisfazione è stata espressa ai partecipanti, per l'impegno profuso, dalla dirigenza Vigili del Fuoco che ha presieduto la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di partecipazione.