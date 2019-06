Anta in prima linea per i gatti meno fortunati con sei punti di raccolta alimentare

La Spezia - L'associazione nazionale tutela animali Onlus della Spezia per domani, 15 giugno dalle 9 alle 19, una massiccia raccolta di alimenti, organizzate dal vice presidente Raffaele Mele, per i gatti in difficoltà seguiti da Anta con sei postazioni in tutta la provincia. Sarà possibile aiutare i volontari al centro commerciale Le Terrazze della Spezia, ai punti Conad della Spezia in Piazza Matteotti a quello di Via Martiri della Libertà a Levanto. Sempre alla Spezia saranno coinvolti anche i punti Doro di Via Galilei, Via Napoli e all'Eurospin di Via della Pianta.