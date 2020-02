Ansia, un ciclo di incontri per imparare a gestirla

La Spezia - L’ansia fa parte della vita, ma non deve dirigere la nostra intera vita! E’ questo il tema centrale del percorso “Ansia non ti temo" che si svolgerà a partire da mercoledì 12 febbraio dalle 18.30 alle 20.00 presso lo Studio di psicologia e psicoterapia in Salita Quintino Sella 2, a La Spezia. Il percorso è rivolto agli adulti e soprattutto a coloro che fanno fatica con l’ansia e vogliono sperimentare nuovi modi di gestirla.



“Ansia non ti temo” è un ciclo di 4 incontri a cadenza settimanale condotti dalla dott.ssa Maria Paola Buchignani e dalla dott.ssa Giada Medici. Il percorso, attraverso gli strumenti forniti dall’Acceptance and Commitment Therapy e dalla Compassion Focused Therapy, vuole aiutare tutti coloro che lo desiderano a sperimentare, fin da subito, strategie nuove di gestione dell’ansia.



Per iscrizioni :

Dott.ssa Maria Paola Buchignani 3384635628

Dott.ssa Giada Medici 3334610245