Anpi La Spezia a Fivizzano per ricordare gli eccidi nazifascisti

La Spezia - Domenica 25 agosto l’Anpi provinciale della Spezia parteciperà alla manifestazione che si terrà a Fivizzano per ricordare gli eccidi avvenuti nel territorio e le vittime barbaramente assassinate dai nazifascisti nel 1944. Saranno significativamente presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier. Sono oltre 400 i civili, molti provenienti anche dalla provincia spezzina, che in queste valli hanno trovato la morte dal 17 agosto al 13 settembre del 1944; per questo il Comune di Fivizzano è decorato della Medaglia d’oro al Merito Civile e della Medaglia d’Argento al Valor Militare.



Il programma ufficiale, coordinato dal Comune di Fivizzano, è in fase di preparazione: la cerimonia inizierà intorno alle 12-12,30 all’interno del centro storico. Durante il viaggio in pullman, che avverrà partendo da Piazza D’Armi alle 9 e dal vialone antistante il Palazzetto dello Sport alle ore 9,30, verranno dati ulteriori dettagli.



L’occasione rappresenterà un ulteriore momento di aggregazione poiché la giornata proseguirà al ristorante San Paolo, a Pieve di San Paolo, a 15 minuti da Fivizzano lungo la strada che porta al Passo del Cerreto. In merito si raccomanda di tener presente che, per le modalità e i tempi della manifestazione, il pranzo è previsto intorno alle 14-14,30. E’ importante aderire all’iniziativa con una folta delegazione; le iscrizioni dovranno essere confermate al più presto ai seguenti recapiti: Giuliana Seratini (3383266856) / Oretta Iacopini (3475372977) / Verusca Lorè (3397533094) / Claudio Bucchioni (3495269738) / Pino Basso (3336459602). Costo totale a persona, 25 - 30 euro.