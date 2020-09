Annullato anche il mercato di domani, l'ordinanza tocca anche gli altri appuntamenti

Sospeso anche per questa settimana l'appuntamento con gli ambulanti di Viale Garibaldi. Stesso provvedimento per a manifestazione degli hobbisti e il mercato degli agricoltori del Brin.

La Spezia - Con una nuova ordinanza comunale, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha deciso di disporre anche per questa settimana la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale di viale Garibaldi di domani venerdì 25 settembre 2020. Stesso provvedimento per la manifestazione riservata agli hobbisti che sarebbe dovuta svolgersi sabato 26 settembre in via Vittorio Veneto, e del mercato riservato ai produttori agricoli, di domenica 27 settembre in piazza Brin.



Si legge nella nota di palazzo civico che il provvedimento fa seguito all’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria n. 63 del 23 settembre 2020, che, dato l’andamento della curva epidemiologica che ha registrato un aumento dei casi di contagio Covid-19, ha prorogato il divieto assoluto sul territorio della provincia della Spezia di assembramento, anche con protezione delle vie respiratorie, nell’area compresa tra viale A. Ferrari, viale G. Amendola, viale G. Garibaldi e Via Fiume, fino alle ore 24 di domenica 27 settembre 2020.