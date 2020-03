Annullata la distribuzione di mascherine davanti al ristorante Mivà per non creare assembramenti

La Spezia - Duemila mascherine avrebbero richiamato centinaia di spezzini di fronte al luogo della distribuzione e pertanto l'iniziativa delle attività cinesi presenti in città è stata annullata.

Inizialmente era stato deciso di distribuire i dispositivi lunedì mattina di fronte al Ristorante Mivà, ma, nonostante l'invito a mantenere le distanze, è facile pensare che le cose avrebbero potuto degenerare.



La notizia battuta da CDS ha messo in allarme il prefetto Lucio Antonio Garufi e l'amministrazione comunale che hanno immediatamente chiesto la cancellazione dell'iniziativa, per evitare rischi di contagio e problemi di ordine pubblico.



Le duemila mascherine saranno comunque donate dalle attività commerciali cinesi alla città: gli scatoloni saranno consegnati al Comune che li metterà a disposizione della Protezione civile per gli usi del caso.

Ribadiamo che l'uso della mascherina è consigliato prevalentemente a chi ha contratto il virus (ma non di quelle con la valvola che lascia uscire le goccioline di saliva) e che più di ogni altra cosa è consigliato mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, lavarsi spesso le mani ed evitare di toccarsi naso, occhi e bocca.