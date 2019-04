Animali amici ma anche preziosi collaboratori nei casi d'emergenza

Domenica prossima la rassegna “Ti dò una zampa: ricerca, soccorso e salvataggio”. E in Piazza Europa una parete artificiale di arrampicata sportiva aperta a tutti. Ieri la prima giornata "Special Day" a Sarzana.

La Spezia - Sono ripresi gli appuntamenti con il Club Alpino Italiano della Spezia nell’ambito del Progetto “Un sentiero per tutti”. Nei weekend di fine Aprile inizio Maggio vengono proposti due eventi. Sabato a Sarzana con la seconda edizione della marcia non competititva “Special Day”, e domenica 5 maggio alla Spezia “Ti dò una zampa: ricerca, soccorso e salvataggio”. Sabato mattina la marcia non competitiva per atleti e disabili, nell'ambito del progetto "Un sentiero per tutti", ha bissato il successo della prima edizione che si era sviluppata sul sentiero "sotto le mura". Quest'anno si è pensato ad una organizzazione congiunta tra le sezioni Cai Sarzana, la Spezia e Uisp comitato marce, con il Patrocinio del Comune di Sarzana. La marcia si è svolta a Sarzana con partenza da Piazza Luni, dove i presidenti delle due sezioni Sarcinelli e Bacchioni hanno salutato i partecipanti, ha raggiunto la Fortezza di Sarzanello per i disabili sia psichici che motori, alcuni dei quali hanno usufruito della Joelette, speciale carrozzina monoruota acquistata dal Cai con il contributo della Fondazione Carispezia, oppure hanno utilizzato la loro personale carrozzina, elettrica tipo freerider; altre Joelette sono state fornite da associazioni che stanno collaborando al progetto del Cai “Un sentiero per tutti”, condiviso da associazioni/enti che operano nel settore della disabilità Servizio disabili Asl5, Angsa, Agapo, Vivere Insieme, Insieme per i diritti dei nostri figli, la Missione Sportiva. Gli atleti hanno effettuato un itinerario più lungo per poi convergere anch’essi alla Fortezza dove, grazie alla presenza dell’Ing. Bernardini, è stato possibile ricevere precise informazioni storiche con grande interesse ed apprezzamento da parte dei partecipanti. Il ritorno in Piazza Luni è stato salutato dal sindaco di Sarzana Ponzanelli che si è complimentata per la buona riuscita dell’iniziativa augurandosi che possa essere ripetuta; un ristoro è stato predisposto per tutti i partecipanti. Un ringraziamento particolare alla Polizia Municipale che ha scortato e messo in sicurezza tutta la manifestazione.



Domenica 5 maggio alla Spezia, sempre a favore del Progetto “Un sentiero per tutti” la sezione Cai spezzina ed il Comune della Spezia, con il sostegno, in materia di sicurezza , del centro operativo COISS, organizzano un evento denominato “Ti do una zampa: ricerca, soccorso, salvataggio” per far conoscere le attività che gli animali, amici dell’uomo, svolgono nell’ambito del soccorso, della protezione civile ed anche della PET terapia. La manifestazione si svolgerà in Piazza Europa per quanto riguarda le prove pratiche terrestri, alla Passeggiata Morin per le prove di salvataggio in mare ed avrà la durata dell’intera giornata. In Piazza Europa saranno delimitate zone in cui le Associazioni, gli Enti, le Forze di Polizia potranno mostrare i propri animali ed illustrare le loro attività in attesa delle prove pratiche che potranno consistere in varie tipologie: dalla ricerca di oggetti o persone in ambienti diversi a prove

di abilità alla PET terapia nella quale i disabili saranno presenti e svolgeranno la funzione di accompagnatori. Le associazioni disabili e gli enti che operano nell’ambito del soccorso e della protezione civile collocheranno gazebo informativi dove esporranno i loro prodotti e/o le loro attività. Sempre in Piazza Europa, sarà a disposizione una parete artificiale di arrampicata sportiva, con istruttori titolati Cai , per tutti i visitatori che vorranno cimentarsi nella disciplina in tutta sicurezza inoltre è prevista un’esercitazione molto spettacolare nel corso della quale due soccorritori