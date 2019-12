Animali affamati fanno sparire due tonnellate d'uva alle Cinque Terre

Partono i risarcimenti per le aziende colpite. A breve arriveranno le reti elettrosaldate per difendere le colture.

La Spezia - Quattordici aziende colpite dalle irruzioni degli animali selvatici. Con danni fino a 2mila 500 euro per realtà che hanno perso buona parte del raccolto. Al termine di valutazioni e controlli è arrivata la somma da liquidare da parte del Parco nazionale delle Cinque Terre per i danni subiti sia nel 2018 che nel 2019.



La cifra complessiva ammonta a 15mila 230 euro che il Parco si impegna a liquidare.C’è chi ha perso, solo nel 2018, 2.500 piantine di cavolo nero per un totale di 3mila euro. Parlando di uva invece solo nel 2018 i produttori del Parco hanno perso una tonnellata d’uva e il Comune di Vernazza una piantagione di fragole.



Quest’anno con le ultime incursioni è andata persa più di una tonnellata e mezzo solo d’uva. Tutto questo senza contare il maltempo. In particolare per quanto i danni alle colture viticole, il prezzo medio di acquisto delle uve Doc Cinque Terre, praticato dalla cooperativa agricole pari a 4 euro a chilogrammo. Recentemente, il Parco nazionale delle Cinque Terre ha affidato ad un’azienda trentina la realizzazione di reti elettrosaldate nella speranza che i danni possano limitarsi nel futuro prossimo.