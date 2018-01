Anglotech ancora una volta a fianco di Anffas

La Spezia - Anglotech SRL anche per l’anno 2017 è voluta essere vicino ad Anffas Onlus La Spezia donando un contributo che andrà a sostenere le attività pomeridiane del centro.

L’azienda, ancora una volta ha dimostrato,sensibilità e vicinanza al mondo della disabilità evidenziando gli importanti progetti che sta portando avanti Anffas Onlus La Spezia con le proprie forze per continuare a dare la possibilità a più di quaranta persone con disabilità intellettiva di frequentare il centro socio educativo e tutte le attività ludico- sportive che vengono svolte all’esterno del centro.

Da anni Anffas Onlus La Spezia è presente sul territorio provinciale con tanti progetti rivolti alla cittadinanza e nelle scuole del territorio per sensibilizzare le persone sulle tematiche della disabilità, per rendere concreti i principi delle pari opportunità e della non discriminazione delle persone con disabilità.

"Il lavoro è ancora tanto, l’impegno grande, vogliamo affermare pienamente e far conoscere a tutta la comunità il vero valore di cui sono portatori le persone con disabilità con la speranza, che la parola inclusione non rimanga solo un’utopia, ma diventi realmente una parola comune.

Un grandissimo ringraziamento al Presidente Fabio Nicoli ed a tutto lo staff dell’azienda, un’eccellenza imprenditoriale nel nostro territorio, che ha voluto anche quest’anno non farci mancare un aiuto importante per il nostro centro, per i nostri ragazzi e le loro famiglie", spiegano da Anffas.