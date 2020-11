Andare in un'officina autorizzata per il cambio gomme? E' un'esigenza comprovata

La Spezia - Tra gli stati di necessità è connessa la riparazione dell’auto in quanto, sempre fatte salve ordinanze locali più restrittive, disporre di un veicolo in efficienza è "essenziale" in relazione alle possibili necessità di spostamento per urgenze di carattere sanitario o lavorativo. Confartigianato Autoriparazione La Spezia ricorda che ogni cittadino può pertanto circolare dotandosi di autocertificazione dichiarativa dello stato di necessità. E' possibile pertanto recarsi nell'Officina autorizzata anche fuori comune e recarsi dal gommista di fiducia per effettuare il classico cambio gomme da estive ad invernali, visto che dal 15 novembre 2020 entra in vigore l’obbligo di circolazione con gomme invernali lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali. I cittadini potranno quindi recarsi tranquillamente nell'officina dotati di autocertificazione. Resta sempre essenziale prendere appuntamento presso l’officina specializzata.