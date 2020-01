Ancora da destinare i locali dell'ex mensa ferroviaria

La Spezia - Sono scaduti lo scorso 29 novembre i termini per presentare una manifestazione d'interesse nei confronti dei locali dell'ex mensa ferroviaria, chiusi nel lontano 2004, e messi in affitto da Ferrovie dello Stato. Si tratta di un complessivo di 300 metri quadrati di un immobile inglobato all'interno dei volumi storici della stazione centrale della Spezia che ha ingressi sia su Via Paleocapa, sia sul binario 1 tronco. L'immobile, che è dunque ancora da destinare, è composto da un ampio salone con servizi igienici, due locali con due spogliatoi dotati di servizi igienici e quattro locali deposito: ideale per attività commerciali rivolte principalmente alla clientela ferroviaria. Il traffico veicolare si interrompe esattamente nella zona prospiciente l’ingresso del locale, permettendo quindi una buona visibilità dello stesso. Senza dimenticare che all’ingresso del locale sono collocate le fermate degli autobus di linea e dei taxi, le quali consentono un flusso continuo di persone. Le Ferrovie lo affittano a patto che chi lo prende non metta a rischio l'azienda di un danno all’immagine: niente sale giochi, sale slot, niente negozi che acquistano e comprano oro, così come sexy shop.