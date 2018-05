Ancora concorsi alle Terrazze con "Touch&Win"

La Spezia - Al centro commerciale Le Terrazze c’è ancora tempo per approfittare della vantaggiosa iniziativa “Touch&Win”! Durante le giornate di venerdì, sabato e domenica delle prossime due settimane, infatti, tutti i visitatori potranno giocare e vincere tanti premi immediati.



Partecipare al concorso è semplicissimo: ai clienti basterà effettuare due acquisti, uno presso l’ipermercato per un importo minimo di € 20,00 e l’altro presso un negozio della galleria e/o ristorazione per un importo minimo di € 20,00 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Consegnando i due scontrini fiscali nello stesso weekend dell’acquisto alle hostess presso i due desk allestiti al piano 1 e al piano 0 della galleria commerciale –aperti dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00- gli ospiti riceveranno la cartolina per giocare. Inserendo il tagliando in un dispositivo elettronico, sarà possibile scoprire immediatamente se si avrà diritto ad uno dei numerosi buoni acquisto in palio.

Tutti coloro che avranno vinto dovranno consegnare l’apposito scontrino rilasciato dal dispositivo elettronico alla postazione dedicata e potranno ritirare subito il premio. Sarà possibile ottenere il buono spesa vinto entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 27 maggio.

Al termine dell’iniziativa, i premi eventualmente non assegnati verranno devoluti da Le Terrazze alla Onlus “Aiutiamo la Siria!”.

Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile presso gli uffici della Direzione e sul sito: www.le-terrazze.it.





I premi sono:



·12 Carte Ricaricabili Ipercoop da € 1.000 spendibili solo presso Ipercoop (una vincita al giorno);



·255 buoni da € 10,00 spendibili in tutti i ristoranti/bar presso l’area Ristorazione;



· 50 buoni da € 20,00 spendibili in tutti i ristoranti/bar presso l’area Ristorazione;



·765 buoni da € 20,00 spendibili presso i negozi della galleria;



·200 buoni da € 50,00 spendibili presso i negozi della galleria.