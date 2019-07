Anci in tour per parlare di finanziamenti e normative

La Spezia - Inizierà martedì 30 luglio e terminerà venerdì 9 agosto il tour di ANCI Liguria nei comuni liguri per ascoltare la voce dei territori e illustrare agli amministratori locali e al personale impiegato negli enti le novità normative e le opportunità di finanziamento attualmente disponibili per favorire l’economia e lo sviluppo dei territori.



Quindici incontri spalmati in 2 settimane, con inaugurazione a Varazze il 30 luglio e tappa conclusiva il 9 agosto, in cui protagonisti saranno i territori: momenti di confronto serrato e di ascolto, oltre che di supporto, in cui verranno anche approfonditi temi particolarmente attuali e di interesse per gli enti locali.



«Nel corso degli incontri sul territorio, che svilupperemo in piena estate per via del carattere di strettissima attualità dei provvedimenti in discussione e per via anche della scadenza a ottobre di molti bandi, ascolteremo le istanze dei comuni, ci confronteremo e adopereremo per la risoluzione delle problematiche più urgenti a carico delle amministrazioni locali – spiega il direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai – Inoltre, tratteremo le nuove disposizioni normative contenute nel dl Crescita e nello Sbloccacantieri, compresa la materia del personale, faremo il punto sulla finanza locale e le opportunità per i piccoli comuni, su gestioni associate e condizione di province e città metropolitana, nonché sui progetti europei e le fonti di finanziamento attualmente praticabili. Altri temi saranno l'impegno di ANCI sulla carenza di segretari comunali, la contrattazione con Poste italiane, e uno spazio verrà riservato a quesiti e relative risposte ed approfondimenti. Nel corso degli incontri distribuiremo i dossier e il materiale illustrativo che abbiamo appositamente preparato. Insomma, una occasione per far sentire la voce dei territori da non perdere».



Due gli appuntamenti spezzini del tour. Il 31 luglio alla Spezia, nella sala multimediale del Comune, dalle 10 alle 12, incontro rivolto ai comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo, La Spezia, Lerici, Luni, Porto Venere, Santo Stefano, Sarzana e Vezzano. Sempre il 31 luglio dalle 16.00 alle 18.00 a Levanto un secondo incontro rivolto ai Comuni della Riviera spezzina e delle Cinque Terre.