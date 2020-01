Anche quest'anno la "Befana vien dal mare"

La Spezia - È la settiman edizione della "Befana vien dal mare". Alle 15.15 lo sbarco della Befana dalla Motonave IBIS di proprietà della Life on the sea ODV presso il Molo Mirabello. I bimbi potranno salire a bordo delle auto d'epoca del CAMS della Spezia o sui pullman storici di Storicbus e sfilare per le vie principali della città, con sosta a piazza Saint Bon, piccolo evento musicale e poi si continua con la sfilata per giungere in Largo Fiorillo, dove tutti i mezzi d'epoca e i pullman si schiereranno e saranno a disposizione di quanti vorranno ammirarli. Seguirà uno spettacolo musicale all'interno del terminal crociere a cura dei ragazzi di intense Vocal workout di Monica Magnani.