Anche lo sportello "Infolavoro" allo “Speed Date Imprenditoriale” del Polo Marconi

La Spezia - Si è svolto nei giorni scorsi al Polo Universitario “G. Marconi” della Spezia lo “Speed Date Imprenditoriale” una iniziativa promossa da Comune della Spezia, Università di Genova e Promostudi, Confindustria La Spezia, Camera di Commercio Riviere di Liguria e l’Alleanza Il Comune della Spezia era rappresentato dall’assessore al Lavoro, Formazione Professionale ed Università Genziana Giacomelli, che ha portato agli studenti il saluto del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini



Creare nuove opportunità di sviluppo economico con conseguenti possibilità di lavoro e dare un orientamento agli studenti è una della priorità dell’Amministrazione Peracchini. Solo poche settimane fa, infatti, è stato aperto, presso Palazzo Civico, lo Sportello Infolavoro, che ha l’obiettivo di favorire il confronto e lo scambio in materia di mercato del lavoro, formazione professionale e inserimento, fornendo ai giovani in cerca di occupazione un utile strumento di condivisione delle informazioni e dei servizi.



“Il lavoro non è solo il motore dello sviluppo economico ma è anche una condizione fondamentale per garantire dignità alle persone e un futuro alla nostra società. Così ha commentato il Sindaco Pierluigi Peracchini . Il nostro obiettivo non è solo quello di dare ai giovani gli strumenti per costruire un proprio percorso professionale ma garantire loro un futuro. Oltre a creare condizioni di sviluppo bisogna favorire il dialogo e lo scambio di informazioni tra il mondo del lavoro e quello della scuola troppo spesso scollegati. Lo “Speed Date Imprenditoriale si muove in questa direzione e per questo motivo ci è sembrato doveroso non solo essere presenti alla manifestazione ma anche contribuire alla sua realizzazione.”



In particolare lo “Speed date imprenditoriale” consiste nel dare agli studenti – sia universitari sia delle scuole secondarie superiori - la possibilità di incontrare alcune imprese del territorio, insieme agli enti partners del progetto e acquisire così informazioni sulle opportunità che offre il territorio per cercare lavoro o per creane uno nuovo con l’avvio di una propria attività imprenditoriale



Le postazioni allestite all’interno del Polo erano undici divise per aree tematiche (Orientamento, Fare Impresa, Servizi alle start up e Accessi al credito) ed in particolare uno era dedicata all’Orientamento e quindi riservata al neonato Sportello Infolavoro



Ad aprire l’incontro, insieme all’Assessore Giacomelli, c’erano il Professor Marco Ferrando dell’Università di Genova – Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’ambito spezzino Roberto Peccenini.