Anche le eccellenze spezzine a Rimini nello stand "Fugassa e gotto"

La Spezia - Regione Liguria torna al Meeting di Rimini con uno stand dal titolo “Fugassa e gotto”, progettato ad hoc per promuovere le eccellenze del territorio.

Dal 18 al 24 agosto la valorizzazione della regione alla grande rassegna romagnola, giunta alla 40° edizione, è affidata al prodotto ligure più conosciuto, la focaccia DOP, abbinata ai vini bianchi più rinomati della regione e alla Limonata di Niasca Portofino.

Lo stand, realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Genova, ospiterà gli artigiani dell’Associazione panificatori di Genova e Provincia e servirà il gotto, il bicchiere, di vino dell’Enoteca regionale della Liguria e si troverà nel padiglione A3, un luogo di grande passaggio.



“La Liguria torna al Meeting di Rimini come ormai da tradizione – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Lo facciamo per far conoscere i fantastici sapori di Liguria agli 800mila visitatori previsti: uno degli obiettivi strategici della nostra amministrazione è far crescere il turismo in Liguria, un settore fondamentale per il rilancio e lo sviluppo della nostra regione. E un’occasione come il Meeting non può essere tralasciata: la promozione della nostra regione passa anche da appuntamenti come questo, da campagne che portano la Liguria negli occhi delle persone. Il nostro impegno serve anche a ribadire, dopo un anno difficile segnato dalla tragedia di Ponte Morandi e dalle immagini di una mareggiata che ha devastato i nostri borghi più celebri, che la Liguria è un luogo raggiungibile, pronto ad accogliere i turisti nelle sue spiagge, tutte fruibili, e nel suo stupendo entroterra.



I numeri ci danno ragione: nei primi cinque mesi del 2019 in provincia di Genova abbiamo registrato un aumento di oltre 37mila unità sui pernottamenti e di oltre 15mila per gli arrivi rispetto allo stesso periodo del 2015 quando questa Giunta si è insediata. Quest’anno a giugno sono anche tornati gli stranieri, con un segno record del +40% di tedeschi e un +8% delle altre nazionalità”.



L’anno scorso nello stand della Liguria sono stati venduti otre 19mila pezzi di focaccia e stappate più di 10 mila lattine di limonata. I vini che verranno serviti dal 18 al 24 agosto sono: Rossese, Ormeasco e Ciliegiolo per quanto riguarda i rossi, Bianchetta, Vermentino, Pigato, Cinque Terre per quanto riguarda invece i bianchi.



L’edizione 2018 del Meeting per l’amicizia tra i popoli ha visto la presenza di 800mila persone da 70 nazioni, 600 giornalisti accreditati, una copertura nel mese di agosto di 626 articoli stampa, 2.014 articoli online, 290 servizi televisivi, 72 servizi radio, per un totale di 3.002 servizi nelle maggiori testate italiane ed estere, con 709 minuti totali di servizi radio/televisivi. Per quanto riguarda i social, la copertura totale su Facebook della settimana Meeting è stata di 821.530 visualizzazioni.