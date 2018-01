Anche la diocesi spezzina celebra la giornata mondiale dei migranti

La Spezia - La Chiesa celebra domani 14 gennaio, la giornata mondiale delle persone migranti. L’evento, anno dopo anno, ha assunto un’importanza crescente, per l’oggettivo incremento di questo fenomeno, ormai davvero definito epocale. Alla Spezia, la celebrazione diocesana – che non esclude quelle tenute nelle parrocchie per iniziativa dei singoli parroci – si tiene stamattina alle 10.30 alla Spezia, nella parrocchia santuario di Santa Rita, ai Vicci. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiede la Messa, caratterizzata da canti e preghiere guidati dalle singole, ed ormai numerose comunità non italiane che sono presenti a Spezia, in particolare africane e sudamericane. Al termine, presso i locali della parrocchia, ci sarà un momento di festa per tutti. Lo scorso anno i vescovi delle diocesi della Liguria proprio su questo tema avevano pubblicato un importante documento, dal titolo “Migranti segno di Dio che parla alla Chiesa”: un testo per offrire alle comunità cristiane – scrivono i vescovi – una riflessione che aiuti a leggere le migrazioni come un segno di Dio che parla alla Chiesa, non dimenticando le cause del fenomeno.