Anche l'arsenale sarà collegato al depuratore

A bando la gara per allacciare gli scarichi della base navale alla rete fognaria cittadina. Base d'asta di circa 2 milioni di euro, ma vedrà la luce solo nel 2020 avanzato.

La Spezia - I lavori dovrebbero essere affidati nel 2019 ed essere portati a termine l'anno successivo. Nell'ambito del finanziamento del cosiddetto Piano Brin era programmato anche l'allaccio alla rete fognaria degli scarichi della base navale spezzina e il procedimento sta finalmente per partire. In questi giorni è stato pubblicato il bando di gara per trovare chi voglia rendere realtà il progetto della ditta Ediling srl di Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno.

L'apertura delle buste è prevista per la prima settimana del febbraio 2019 con il criterio del prezzo più basso. L'opera prevede di collegare alle fogne gli scarichi del lato ovest e del lato est della base navale, in modo da indirizzare anche le acque reflue di quanti vivono e lavorano all'interno dell'arsenale verso il depuratore. La base d'asta è di 1,8 milioni di euro che diventano 2,2 milioni con Iva e oneri per la sicurezza. Il cantiere dovrebbe durate circa 450 giorni dal giorno dell'apertura, quindi un anno e mezzo.