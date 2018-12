Anche l'Ordine degli infermieri ha il suo calendario

La Spezia - L'Ordine degli Infermieri presenta il calendario 2019, con un messaggio di rilievo legato alla certificazione che l'Ordine professionale fa dei propri iscritti e, insieme, con la foto delle mani di chi assiste e di chi è assistito: mani che si incontrano. E' un messaggio di contatto in una disciplina moderna, quella dell'assistenza, decisamente sempre più tecnologica e complessa, ma che non può prescindere dalla prossimità e dalla vicinanza nei confronti di chi ha bisogno.



L'Ordine ricorda le ultime attività del 2018, compreso un incontro con l'assessore Sonia Viale, avvenuto lo scorso 11 dicembre in Genova, dove i rappresentanti dei quattro Ordini provinciali liguri (per quello spezzino ha partecipato il Vice presidente Francesco Falli) hanno esposto a Viale le principali criticità e sollecitato, per quanto nella facoltà della Regione, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi attivi in Liguria, soprattutto al fine di abbassare l'età media dei dipendenti del sistema sanitario regionale.



Nello stesso incontro si è parlato di formazione, Sanità privata e di nuove, possibili organizzazioni con infermieri sempre più al centro delle attività, a favore dell'utenza, in particolare di quella colpita da patologie croniche.



A proposito di formazione, OPI La Spezia ricorda agli iscritti che sono aperte le iscrizioni per il primo evento ECM 2019 dedicato alla nuova Raccomandazione ministeriale, la numero 18, che si occupa dell'annoso problema dei rischi connessi alla prescrizione dei farmaci, in particolare l'uso di sigle e abbreviazioni non autorizzate; grafie poco

interpretabili e bisogno di informatizzazione. La locandina e il programma del corso, previsto per il 31 gennaio, sono

già a disposizione sul sito www.opi.laspezia.net