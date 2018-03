Anche l'Asl5 aderisce alla giornata per le malattie neuromuscolari

La Spezia - La Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale Sant’Andrea aderisce alla Giornata di approfondimento e divulgazione sulle Malattie Neuromuscolari (GMN), promossa da AIM - Associazione Italiana di Miologia, e da ASNP - Associazione Italiana Sistema Nervoso Periferico, in occasione della Giornata per le Malattie Neuromuscolari.

L’evento è in programma sabato 10 marzo presso l’aula magna della Clinica Neurologica dell’Ospedale San Martino di Genova, in contemporanea con altre 16 città italiane sedi di Centri di Riferimento per le malattie rare neuromuscolari.

Scopo dell’incontro è offrire ai pazienti e alle loro famiglie, a infermieri, fisioterapisti, medici di base e specialisti, un aggiornamento sullo stato dell’arte a livello nazionale riguardo a diagnosi, terapia e presa in carico dei pazienti con Malattie Neuromuscolari.



“Le malattie neuromuscolari sono nel 90% dei casi malattie rare e spesso presentano un andamento cronico progressivo - spiega il primario di S.C. Neurologia, Antonio Mannironi. Dal 2016, l’Asl5 “Spezzino”, attraverso una convenzione con l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha attivato un Ambulatorio dedicato presso la S.C. Neurologia: tale attività, svolta con cadenza bimensile, consente ai pazienti residenti nello Spezzino di eseguire in loco i controlli clinici necessari e di ottenere, contestualmente, il rilascio della certificazione di malattia rara, indispensabile per l’esenzione per visite e/o prestazioni diagnostiche, e la prescrizione di farmaci soggetti a controllo Aifa.

“Negli ultimi anni sono stati certificati quaranta nuovi pazienti residenti in provincia – aggiunge Mannironi –. L’attività svolta attraverso questa convenzione costituisce un esempio di collaborazione e integrazione tra il Centro Regionale di Riferimento e i Presidi periferici, garantendo un’adeguata assistenza ai pazienti e alle famiglie, ed evitando spostamenti spesso difficoltosi e onerosi”. L’iscrizione alla Giornata di approfondimento è gratuita ma obbligatoria: tutte le informazioni sul sito www.giornatamalattieneuromuscolari.it.