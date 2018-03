Anche in fiera la raccolta firme per inserire il pesto nel patrimonio immateriale Unesco

La Spezia - Tutti insieme in Piazza Europa per preparare il pesto con mortaio e pestello, nella migliore tradizione ligure.

L’appuntamento è per domenica 18 marzo dalle ore 10 alle ore 14, in concomitanza con la Fiera patronale di San Giuseppe. L’originale iniziativa, denominata “Firma e pesta”, coinvolge le piazze di tutta la Regione in una sorta di grande festival gastronomico con tante iniziative collaterali. L’obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero possibile di firme fra tutti i liguri, a sostegno della richiesta di inserire la tradizione del Pesto al mortaio fra i beni immateriali inseriti nel Patrimonio Unesco.

In Piazza Europa spezzini e turisti potranno cimentarsi nella preparazione del pesto portandosi mortaio e pestello da casa. La Regione metterà a disposizione gratuitamente gli ingredienti e un grembiule verde, il quadernetto per firmare la petizione e un paio di occhialetti-gadget in cartone. La partecipazione è totalmente gratuita. Anche gli allievi dell’Istituto Alberghiero “G. Casini” prenderanno parte all’iniziativa, dando una mano a chi vorrà seguire i loro consigli. Ma si potrà sostenere il progetto anche solo firmando la petizione, e quindi poter dire: io c’ero, e ho firmato.

La domanda per la candidatura del Pesto al mortaio è stata presentata nel 2015, al fine di tutelare l’antica tecnica di preparazione e il suo valore storico-sociale. Al momento la domanda sta per essere presa in considerazione dal Comitato Interministeriale Italiano dell’Unesco per poterlo ammettere nella “tentative list”, e quindi procedere lungo l’iter internazionale.

La Settimana del Pesto è organizzata da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e delle Riviere Liguri con i Comuni liguri aderenti all’iniziativa e l’Associazione culturale Palatifini.