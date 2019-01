Anche il Costa protagonista alla Notte dei Licei Classici

La Spezia - Tutto pronto al "Costa” per la “Notte Nazionale del Liceo Classico” in programma venerdì 11 gennaio: si tratta di uno degli eventi più innovativi nella scuola italiana degli ultimi anni, ormai arrivato alla sua quinta edizione. Nato da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, e patrocinato da quest’anno da Rai-Scuola, introdotta da un video in contemporanea nazionale che vuole mostrare i volti gioiosi dei ragazzi che popolano le aule dei ben 433 Licei Classici sparsi in tutta Italia che quest’anno celebreranno “La notte del Liceo classico”, con i loro docenti.



I licei Classici vogliono dimostrare che il curricolo del classico è ancora pieno di vitalità ed è popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti, con abilità e alte competenze. Il "Costa sarà uno dei 433 licei che aprirà le porte alla

cittadinanza con un programma ricco di eventi e performance legato alla tipologia di studi e all'esaltazione del valore formativo della cultura classica. La festa comincerà alle 17.30 in Piazza Verdi con un flash mob degli studenti; dalle 18 inizieranno gli eventi all’interno della Biblioteca e delle aule del Liceo: musica, danza, recitazioni e letture, canzoni e testi poetici inediti, lezioni interattive e multimediali saranno gli strumenti per presentare argomenti di studio delle discipline e progetti (Greco e Latino; Scienze; Arte; Fisica; Musica; Inglese; Teatro; Spagnolo; letteratura italiana e non) con un’attualizzazione sul tema della violenza alle donne. Si passerà poi ad un momento corale di festa, con il concerto in Sala Dante che si aprirà alle 21.45 con i “Promessi Sposi in 10 minuti” e terminerà alle 24 con la lettura drammatizzata di un testo in italiano e greco antico.



Chi durante quelle ore entrerà nello storico palazzo di Piazza Verdi, potrà comprendere non solo il clima educativo del Costa ma anche riconoscere le abilità, la fantasia e la voglia di fare degli studenti, la loro passione e il loro senso di appartenenza al Liceo. Perché la Notte del Costa è più che una festa: innanzitutto è un modo alternativo ed innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. La Notte Nazionale è sentirsi parte di un mondo, quello classico, che cancella i confini. Da nord a sud, tutti gli studenti liceali classici, coi loro insegnanti, vogliono affermare quel senso di appartenenza e lo vogliono fare nei locali delle loro scuole dove quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino gratificante di studio con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di

condivisione, rispetto dei tempi e delle parti.



Il liceo Classico Lorenzo Costa, assieme a tutti gli altri licei classici d’Italia, partecipa a questo evento nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche e nella convinzione che, in quella serata, si potrà scoprire una Scuola diversa da quella che si poteva pensare: potente e innovativa non solo per contenuti culturali e

valoriali , ma anche per gli strumenti cognitivi ed interpretativi che fornisce a livello logico e interpretativo. "Aspettiamo dunque coloro che vorranno condividere la nostra festa, allievi , ex allievi, famiglie, alunni della scuola media, docenti, appartenenti ad enti culturali, autorità o semplici curiosi che vorranno passare con noi una serata diversa, stimolante, emozionante, sicuramente non banale o retorica" - spiegano gli organizzatori per bocca della referente Claudia Foce.