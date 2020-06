Anche gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono rispettare protocollo anticovid

La Spezia - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante “misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, il quale sostituisce, a far data dal 15 giugno, quello attualmente in essere. Il nuovo decreto riporta una previsione in materia di locazioni brevi che testualmente riportiamo: “Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l’attività di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un’accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte etc.). Tale ultima raccomandazione dovrà essere presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall’amministratore condominiale”. Al proposito, premesso che “le indicazioni di carattere generale” sono quelle dettate per le attività ricettive e contenute nell’apposito allegato, si evidenzia che tale previsione trova applicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del d.l. n. 33/20, solo qualora la normativa regionale non abbia previsto diversamente in punto.