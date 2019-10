Anche gli anziani possono divertirsi, un corso insegna come

La Spezia - “Ogni stagione porta i suoi frutti” è il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Regione Liguria, a cura delle associazioni del territorio e destinato soprattutto ad anziani che hanno voglia di imparare e divertirsi.

Si tratta di un macro progetto distrettuale che investe tutta la Liguria (per La Spezia distretti socio-sanitari 17, 18, 19) e che contribuisce non solo ad accrescere il legame tra le associazioni ma, anche e soprattutto, a dare attenzione a persone la cui fascia d’età, over 60, è in percentuale elevata nella provincia della Spezia.

Le offerte promosse dai tre distretti sono state molteplici: dalla guida allo smartphone e al computer, alla fotografia, escursioni sul territorio, incontri di musica, etc. Le associazioni organizzatrici sono: Auser, Anteas, Ada, Acli, Aidea La spezia, Aidea solidarietà. Gli ultimi laboratori organizzati da Aidea La Spezia, dopo quelli sullo smartphone e le escursioni

sul territorio, in primavera, sono di prossima attuazione. Sono infatti aperte le iscrizioni a 4 laboratori che coinvolgono il distretto 17: “Convivere con i turisti: minicorsi per imparare a comunicare in lingua inglese e francese"



Inglese dal 17 ottobre orario 15.30- 17.30 tutti i martedì e giovedì presso Comune di Monterosso (Piazza Garibaldi, n. 35, tel 0187 817525);

Erbe, liquori e altro presso comune di Monterosso;

Inglese presso il comune di Porto Venere;

Francese dal 21 ottobre presso la Biblioteca Pia Parlanti di Vernazza;



Al distretto 19 di Sarzana sono aperte le iscrizioni al laboratorio "Saperi e sapori della legalità" presso Quarto piano (via Landinelli 42, 0187620726). Corso introduttivo sulla storia delle mafie. Ai racconti e alle presentazioni si alternerà un corso di cucina a base di prodotti provenienti dalle terre confiscate alle mafie nel Sud Italia.

Invece presso il distretto 18 sta terminando il corso "Cinema che passione", che ha visto un’ampia ed entusiastica partecipazione. Tutti i corsi sono gratuiti.



Per informazioni Aidea 0187 300835

Monterosso 0187 817525

Sarzana 0187 620726.