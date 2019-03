Anche alla Spezia scatta l'Earth Hour

D'Imporzano: "In questa dodicesima edizione sono più di 400 i Comuni che parteciperanno e più di 100 le iniziative che saranno organizzate su tutto il territorio".

La Spezia - Earth Hour (Ora della Terra) è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. È la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza.



"Una forte adesione anche nel nostro territorio da parte delle istituzioni - dice Leonardo D'Imporzano, referente del WWF La Spezia - la nostra coordinatrice locale del progetto, Gabriella Loni, è riuscita a coinvolgere la Fondazione della Cassa di Risparmio che spegnerà le luci della palazzina per un'ora, dalle 20:30 alle 21:30. Così come il Comune della Spezia che spegnerà le luci del Comune, di Piazza Europa, Piazza Brin e il Castello San Giorgio. Lerici parteciperà spegnendo le luci del Castello di Lerici e quello di San Terenzo. Levanto, con lo spegnimento delle luci di piazza Cavour e infine Sarzana con la Fortezza Firmafede.



Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici.



"In Italia - conclude D'Imporzano - in questa dodicesima edizione sono più di 400 i Comuni che parteciperanno e più di 100 le iniziative che saranno organizzate su tutto il territorio. Basta quindi seguire sui social l'# #EarthHour e #Connect2Earth per vederle".