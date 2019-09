Anche alla Spezia la celebrazione della Giornata del migrante e del rifugiato

La Spezia - Domani verrà celebrata anche alla Spezia la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Da quest’anno si tiene infatti alla fine di settembre, mentre sino al 2018 si celebrava in gennaio, nella seconda domenica dopo l’Epifania. Alle 11.15 ci sarà una Messa solenne presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, presenti varie rappresentanza dei gruppi non italiani presenti in città e in provincia. L’ufficio diocesano per le Migrazioni ha organizzato l’iniziativa nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Pagliari. Si tratta, per certi aspetti, di un luogo simbolico: nel vicino molo Pagliari del porto spezzino partirono, nel 1946, le navi cariche di ebrei che, sopravissuti ai campi di sterminio nazisti, cercavano di raggiungere la Palestina. L’allora parroco di Pagliari don Mario Scarpato era in prima fila, come raccontano le cronache dell’epoca, per portare cibo e altri generi di necessità a quei migranti di allora, che fuggivano dalle enormi tragedie della guerra e dell’olocausto. Del resto, l’attenzione della Chiesa cattolica per le persone migranti o rifugiate non è affatto nuova e meno che meno, come pure affermano alcuni, è sorta negli ultimi anni. Non a caso, la Giornata odierna si celebra per il 105° anno consecutivo, essendo stata iniziata nel 1914. Fu infatti Papa Benedetto XV, da poco eletto sul soglio di Pietro, ad istituirla nel dicembre di quell’anno. Fu un segno di sollecitudine pastorale dal parte del Papa nei confronti dei tantissimi profughi che cercavano scampo dalla devastazione della Grande Guerra, iniziata da alcuni mesi. L’iniziativa è poi proseguita ininterrotta per tutto il Novecento e nel nuovo secolo. Quest’anno il tema scelto da Papa Francesco è “Non si tratta solo di migranti, si tratta anche delle nostre paure”. Le cattiverie e le brutture del nostro tempo – argomenta il Papa nel suo messaggio – accrescono il nostro timore verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri.