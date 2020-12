La Spezia - I vaccini Pfizer stanno arrivando negli ospedali della Liguria. Secondo il programma che prevedeva la consegna dalle 9 di questa mattina fino alle 14, le confezioni sono giunte nei punti di somministrazione sparsi per tutta la Regione e quindi anche in quelli che riguardano Asl5, cioè gli ospedali Sant'Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana. Intanto l’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l’autorizzazione all’uso di sei dosi per ogni flacone, questo porta le 15.600 dosi previste in questa seconda consegna a 18.720 vaccini che verranno somministrati a chi lotta in prima linea contro il virus e agli anziani nelle Rsa.