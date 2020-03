Anche a Porto Venere il sindaco emette un'ordinanza che chiude gli uffici comunali al pubblico

La Spezia - Anche Matteo Cozzani, sindaco di Porto Venere, ha emesso un'ordinanza (clicca qui) con la quale si aumentano le misure di precauzione per il contenimento del contagio da coronavirus.

Si procede così alla chiusura al pubblico degli uffici comunali (se non dietro appuntamento), all'invito a ridurre le uscite e ad organizzarsi per lavorare da casa, laddove sia possibile. Vengono chiusi i locali in cui si gioca con le slot machine, si chiede a bar e ristoranti di rispettare il più possibile le distanze tra i clienti, ai market di predisporre sistemi per evitare assembramento alle casse e ai centri estetici e ai parrucchieri si raccomandano norme igieniche il più possibile stringenti.

Ovviamente viene richiamata anche l'ordinanza regionale emessa ieri per limitare l'accesso alle persone provenienti dalle zone rosse del Nord Italia.



Il dispositivo dell'ordinanza

ORDINA

1. Che in tutto il territorio comunale vengano rispettate le disposizioni del Ministero della Salute contenute nel DPCM 8 marzo 2020, nello specifico quanto contenuto nell'art. 2;



2. Che, in conformità all'ordinanza regionale n. 4/2020, le persone provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia rispettino l'obbligo di comunicazione della propria presenza sul territorio comunale agli uffici regionali di controllo come specificato nell'ordinanza regionale stessa;



3. Agli amministratori di condominio di comunicare indistintamente a tutti i condomini la prescrizione di cui al punto 2 che precede;



4. La chiusura al pubblico degli uffici comunali e la limitazione all'accesso esclusivamente previo appuntamento telefonico o a mezzo mail, per comprovate, urgenti ed indifferibili necessità, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale del Comune; è assicurata quindi la chiusura delle porte di accesso agli uffici, individuando una persona addetta e responsabile del rispetto delle disposizioni comunali; l'accesso agli uffici, anche con l'utilizzo di ascensore, è in ogni caso consentito a una persona per volta;



5. Che i responsabili dei servizi del Comune di Porto Venere, sulla scorta di quanto sopra, adottino le misure organizzative straordinarie per contenere la diffusione del coronavirus e assicurare la continuità dei servizi, in particolare attraverso il ricorso al lavoro flessibile a distanza, superando anche i concetti di lavoro agile, smart working e telelavoro, presso gli uffici comunali nei vari settori di competenza e la predisposizione e affissione di cartelli informativi (presso gli uffici comunali e nei luoghi pubblici);



6. La chiusura del Castello Doria fino al 3 aprile c.a.;



7. L'ingresso nelle sale d'attesa degli studi medici, uffici postali, banche, agenzie di assicurazione, pratiche auto, nautiche e affini con accesso limitato una persona alla volta;



8. La chiusura delle zone dedicate al gioco d'azzardo tramite dispositivi elettronici nei bar e negli esercizi commerciali che hanno aree dedicate, è inoltre vietato attardarsi

presso gli sportelli della lottomatica al fine di evitare assembramenti e violazione delle norme di distanza tra individui;



9. Che i bar, i ristoranti, le tavole calde e simili garantiscano, in conformità al DPCM 8/3/20, la distanza minima tra gli avventori di almeno un metro, evitando la somministrazione al banco e preferendo il servizio al tavolo;



10. Ai supermercati, minimarket e altre attività all'interno delle quali si può verificare una coda alle casse che non consenta ai clienti di rispettare la distanza minima, di disporre autonomamente un contingentamento degli accessi e un deflusso dei clienti che eviti assembramenti vietati dalla normativa richiamata;



11. A chiunque si trovi a soggiornare nel territorio comunale proveniente dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio al solo fine di reperire beni e servizi di prima necessità a mezzo di un solo componente del nucleo famigliare e in caso di comprovate ragioni di necessità e motivi di salute.



RACCOMANDA

12. Ai centri estetici, parrucchieri ed altre attività a stretto contatto con i clienti, di lavorare solo su appuntamento in modo da evitare la presenza di più persone in attesa all'interno del locale; il personale di servizio dovrà attenersi a scrupolose precauzioni igieniche oltre a quelle previste dalla professione e dal DPCM 8/3/2020.



CONSIGLIA

13. A chiunque si trovi a soggiornare nel territorio comunale proveniente dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia di attivare l'autoisolamento volontario al proprio domicilio al fine di scongiurare ogni ipotesi di possibile contagio.