Anche Spezia celebra la "24 ore per il Signore"

La Spezia - "24 ore per il Signore" da alcuni anni, è una iniziativa che si ripete nel periodo di Quaresima, per volontà di Papa Francesco, a cura del pontificio consiglio per la Nuova evangelizzazione. A Roma, in San Pietro, sarà lo stesso Pontefice ad aprire la giornata di adorazione eucaristica venerdì prossimo 9 marzo alle 17. Il tema di riflessione indicato quest’anno è un versetto tratto dal salmo 130, il celebre “De profundis”: “Presso di te è il perdono”.



Anche alla Spezia, raccogliendo l’invito che il Papa ha rivolto alle diocesi di tutto il mondo, si svolge questa importante iniziativa di preghiera e di penitenza. E’ stata scelta anche quest’anno la chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta, sia per la sua posizione centrale nel cuore della città capoluogo, quindi facilmente raggiungibile, sia perché in una sua cappella laterale, la cappella del Crocifisso, si tiene sin dal 2012 l’Adorazione eucaristica permanente, importante proposta di spiritualità che un gruppo di persone volontarie, giorno e notte, “offre” a tutti i fratelli e sorelle nella fede ed alle persone di buona volontà e in spirito di ricerca.



La “24 ore per il Signore” di quest’anno inizierà dunque venerdì prossimo 9 marzo alle 18 in Santa Maria alla Spezia. Saranno soprattutto le confraternite diocesane, con appositi turni già predisposti e simili a quelli degli anni scorsi, ad assicurare una presenza continua. Ma, come negli anni passati, numerose altre associazioni cattoliche sono impegnate nell’iniziativa: ricordiamo, in particolare, Famiglia di Nazareth, Unitalsi, Comunione e liberazione, Azione cattolica, Movimento cristiano lavoratori, Ordine di Malta, Movimento dei Focolari. Partecipano in forma organizzata anche diversi gruppi di preghiera e parrocchiali, per esempio dalla Pianta, Pegazzano, Migliarina. All’iniziativa possono unirsi tutte le persone che lo ritengano, e per il tempo che lo ritengano, da scegliere nell’arco intero delle ventiquattr’ore. La chiesa sarà riscaldata.



La conclusione delle “24 ore per il Signore” avrà luogo con la celebrazione che il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà sabato prossimo alle 18 nella stessa chiesa abbaziale di Santa Maria (Messa vigiliare della domenica). Saranno presenti tutti i movimenti e le associazioni partecipanti all’adorazione e tutte le confraternite diocesane, con le loro insegne.