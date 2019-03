Amore, coppia, fede. Un incontro per "Un viaggio lungo una vita"

La Spezia - "Parla con me. La comunicazione efficace nella coppia”: sarà questo, sabato prossimo 30 marzo, il tema del terzo incontro inserito nel corso “Un viaggio lungo una vita”, iniziativa dedicata, alla Spezia, alle giovani coppie di sposi. Proprio attraverso il dialogo, l’ascolto e una buona comunicazione di sé è infatti possibile imparare a superare le barriere che si possono frapporsi tra le persone e vivere così la comunione dei cuori. Claudia Righetti, psicoterapeuta e psicologa, terrà l’incontro alle 16.30 a Casa Massà, in via Cadorna 24 alla Spezia, dove ha la sua sede l’associazione “La famiglia”, che ha organizzato il corso e che lo guida in collaborazione con l’ufficio diocesano di Pastorale familiare. La partecipazione all’incontro è gratuita ed è aperta a tutti. Per informazioni, telefonare al numero 328.5834990.