Amministrazioni parocchiali, don Verich Marozza amministratore parrocchiale di San Benedetto e di Carpena

La Spezia - La curia vescovile rende noto che il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha disposto le seguenti nomine nel clero: Don Giacinto Sobolewski è stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di Piazza, nel comune di Deiva, vacante per la morte dell’ultimo parroco don Alfredo De Simoni; in seguito alle dimissioni per raggiunti limiti di età di don Luciano Gattellini da parroco di Fabiano Alto, di San Benedetto e di Carpena, il vescovo ha nominato don Verich Marozza amministratore parrocchiale di San Benedetto e di Carpena, e monsignor Gian Luca Galantini amministratore parrocchiale di Fabiano Alto; Padre Matteo Kanjiramkalayil, della Congregazione dei Pallottini, è stato nominato

amministratore parrocchiale di Riomaggiore, di Manarola, di Corniglia e di Volastra, parrocchie vacanti per la rinuncia dell’ultimo parroco don Giordano Biso. Per don Matteo si tratta di un ritorno in diocesi, in quanto è già stato per alcuni anni apprezzato cappellano dell’Ospedale civile di Sant’Andrea; Don Pietro Milazzo, parroco di Follo, è stato confermato assistente diocesano unitario dell’Azione cattolica italiana. Ai nuovi nominati gli auguri di un fecondo ministero pastorale.