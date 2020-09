Amianto al cimitero di Marinasco, Comune a caccia di risorse

La Spezia - Lo scorso maggio Regione Liguria ha approvato i criteri, i requisiti di ammissibilità e le modalità procedurali per la presentazione delle domande finalizzare all'assegnazione di contributi per attività di bonifica da amianto su siti comunali. L'amministrazione comunale spezzina vuole cogliere quest'opportunità per intervenire sul cimitero di Marinasco. Palazzo civico ha quindi tempo fino al 15 settembre per trasmettere la scheda compilata relativa al camposanto. In questo senso l'amministrazione ha conferito all'ingegner Michele Briselli, con studio a Follo, l'incarico di responsabile per la gestione del problema amianto. Il professionista, entro il 15 settembre, dovrà provvedere alla mappatura dell'amianto nel cimitero di Marinasco.