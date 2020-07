Ameglia, approvato il bilancio. L'amministrazione: "Pronto un milione di investimenti"

La Spezia - Approvato in consiglio comunale il consuntivo 2019 del Comune di Ameglia, l’ultimo di questa amministrazione che ha portato in dote ai cittadini oltre 2 milioni e mezzo di avanzo di amministrazione di cui un milione subito disponibile per finanziare interventi di recupero del territorio e per un grande progetto di riqualificazione ambientale.



"Un grande risultato che conferma una gestione attenta ed efficace delle risorse pubbliche – dichiara l’amministrazione amegliese – nonostante il gruppo di opposizione si mostri privo di argomenti e attacchi la maggioranza parlando di lacerazioni, nervosismo e lanciando altre pesanti definizioni noi rispondiamo con il nostro lavoro, con impegno, con l’orgoglio di fare sempre meglio per il territorio che amministriamo e nel quale siamo cresciuti. Nel 2019 l'Amministrazione comunale ha continuato nell'ambito dei lavori pubblici alla valorizzazione del patrimonio esistente e all’avvio di numerosi cantieri finanziati sia con risorse proprie dell'Ente, sia con risorse esterne provenienti da fondi regionali e statali – continuano i consiglieri di maggioranza - come l’adeguamento degli spazi esterni e l’abbattimento delle barriere architettoniche per la scuola di Cafaggio, già interessata da grossi lavori di adeguamento antisismico e antincendio per un totale di circa 800 mila euro; il recupero dell’immobile già adibito a scuola per l’infanzia a Fiumaretta, la realizzazione di parte del recupero dei percorsi pedonali lungofiume, grazie al cospicuo contributo di Fondo Strategico erogato dalla Regione Liguria, nonché il restauro conservativo del Castello di Ameglia, il recupero storico nei borghi di Ameglia e Montemarcello con il rifacimento della porta di Montemarcello e nuovi camminamenti pedonali in entrambi i borghi per eliminare le barriere architettoniche, il rifacimento della pavimentazione intorno a Piazza Pertini a Fiumaretta con camminamento pedonale in asfalto stampato dedicato e l’investimento nel campo della Ferrara. I danni della mareggiata di ottobre 2018 hanno visto lo stanziamento di fondi di Protezione civile destinati al riconsolidamento della scogliera frangiflutti di Bocca di Magra e di altri danni alle infrastrutture. Ci vorrebbero immobili probabilmente, tentano di scoraggiarci, puntano il dito contro, ma nonostante le parole che l’opposizione ci rivolge, - concludono i consiglieri - non smetteremo mai di lottare per portare avanti i nostri obiettivi per il bene di Ameglia. Se ne facciano una ragione".