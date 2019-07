Ambiente da salvare, confronto non più rimandabile

La Spezia - Un convegno scientifico organizzato per affrontare una tematica che riteniamo centrale per i prossimi anni: “Il rispetto dell’ambiente è solo una questione etica o una necessità economica?”. È questo il cuore del confronto che la Scuola di Mare Santa Teresa, società del Gruppo Valdettaro, ha organizzato nella data di mercoledì 31 luglio alle 9 presso la Camera di Commercio della Spezia. "È un dibattito - spiegano gli organizzatori - che non possiamo più rinviare, il nostro mare ha lanciato segnali di allarme. Non possiamo pensare che le cose si risolvano senza una presa di coscienza collettiva. Lo studio e l’analisi dei dati devono fornire gli elementi necessari per una presa di posizione netta. Il nostro mare e il nostro ambiente interessano la vita di ognuno di noi. Per queste ragioni riteniamo che il convegno possa rappresentare un piccolo contributo alla discussione. L’autorevolezza dei relatori invitati testimonia il nostro reale impegno volto al confronto e all’approfondimento". Parola d’ordine: consapevolezza.